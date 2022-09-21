Над Новосибирской областью пролетел космический корабль «Союз»

Над Новосибирской областью вечером в среду, 21 сентября, пролетел космический корабль «Союз МС-22». Фото: Андрей Соколов

Над Новосибирской областью вечером в среду, 21 сентября, пролетел космический корабль «Союз МС-22». Многие сибиряки успели заснять его на фото и видео. Издалека он оказался похож на комету.

Издалека корабль похож на комету. Фото:"АСТ-54"

— Старт ракеты-носителя, которая выведет на орбиту транспортный пилотируемый корабль с новым российско-американским экипажем МКС, произошёл на космодроме Байконур, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Корабль должен пристыковаться к модулю «Рассвет» на российском сегменте МКС. Фото:"АСТ-54"

В ближайшие несколько часов корабль должен пристыковаться к модулю «Рассвет» на российском сегменте МКС. На борту находятся три члена экипажа Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из Роскосмоса, а также Фрэнк Рубио из nasa.

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