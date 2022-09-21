В Новосибирске подросток на мопеде столкнулся с иномаркой. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске подросток на мопеде столкнулся с иномаркой. ДТП произошло в Кировском районе города вечером в среду, 21 сентября.

— В восемь часов вечера 17-летний подросток на мопеде «Рейсер» ехал по улице Петухова со стороны в сторону улицы Советское шоссе. Напротив дома № 62 по улице Петухова он столкнулся с автомобилем «Тойота Камри» за рулем которого был 42-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего подростка доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. На месте произошедшего работал экипаж ДПС.

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