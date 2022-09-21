В Новосибирске на улице Забалуева отремонтируют более 500 метров дороги

В Новосибирске на улице Забалуева стартовал ремонт 560-метрового участка дороги. Фото: Кадр из видео\телеграм-канал Анатолия Локтя

В Новосибирске на улице Забалуева стартовал ремонт 560-метрового участка дороги. Об этом рассказали в муниципалитете. Ранее на этом участке была грунтовая дорога. Сейчас улицу планируется не только привести в надлежащий вид, но и продлить.

— Улица Забалуева, как и улица Титова, является частью большого и важного проекта города Новосибирска «Городская электричка», мы планируем продлить ее до одной из железнодорожных платформ, — сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Ремонт участка стартовал на этой неделе. Как сообщает подрядчик, прежде сейчас на объекте ведется укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона средней толщиной 7 сантиметров. Далее предстоит укрепить обочины и поднять колодцы.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске за 2022 год планируется отремонтировать 253 улицы. Общая площадь работ составит около 400 тысяч квадратных метров.

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Об этом сообщили в мэрии (подробнее).

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