В Новосибирске на улице Забалуева отремонтируют более 500 метров дороги

В Новосибирске на улице Забалуева стартовал ремонт 560-метрового участка дороги. Фото: Кадр из видео\телеграм-канал Анатолия Локтя
В Новосибирске на улице Забалуева стартовал ремонт 560-метрового участка дороги. Об этом рассказали в муниципалитете. Ранее на этом участке была грунтовая дорога. Сейчас улицу планируется не только привести в надлежащий вид, но и продлить.
— Улица Забалуева, как и улица Титова, является частью большого и важного проекта города Новосибирска «Городская электричка», мы планируем продлить ее до одной из железнодорожных платформ, — сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Ремонт участка стартовал на этой неделе. Как сообщает подрядчик, прежде сейчас на объекте ведется укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона средней толщиной 7 сантиметров. Далее предстоит укрепить обочины и поднять колодцы.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске за 2022 год планируется отремонтировать 253 улицы. Общая площадь работ составит около 400 тысяч квадратных метров.
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Об этом сообщили в мэрии (подробнее).
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