В Октябрьском районе продолжают масштабную реконструкцию Сквера Героев Донбасса. Фото: мэрия Новосибирска.

В Октябрьском районе Новосибирска продолжается масштабная реконструкция Сквера Героев Донбасса. Первый этап благоустройства подходит к концу. Ход работ на территории сквера проверил мэр города Анатолий Локоть.

– На наших глазах некогда заросшая, заброшенная территория превращается в место отдыха для жителей города. Благодаря их инициативе, при поддержке мэрии и депутатов было принято решение о создании сквера. Работа здесь идет полным ходом, согласно проекту все условия и сроки исполняются, – сказал градоначальник.

По словам мэра, сквер неразрывно связан с воинской тематикой. Рядом с ним расположены Военная улица, а также военный городок. Известно, что раньше сам сквер назывался «Воинский». Название решили изменить, учтя особенности нынешней ситуации. Место переименовали в сквер «Героев Донбасса», чтобы увековечить память сибиряков, ставших участниками спецоперации на Украине.

Проект благоустройства сквера разработали еще в 2021 году. Рассчитан он на 3 года. Средства, которые направят на реконструкцию, составляют 70 млн рублей. Площадь работ – 8 гектаров.

В рамках первого этапа в сквере сделали инженерную подготовку для освещения, систем видеонаблюдения и безопасности. Также там обустроили пешеходные транзиты: уложили тротуарную плитку и присоединили велодорожку. Кроме того, в сквере установили фонари. Специалисты проводят работу по озеленению объекта, меняя его дендрологический состав. Многие деревья в сквере были в аварийном состоянии. Рабочие ликвидировали старые березы, клены, тополя. Сейчас там высаживают новые кустарники и деревья. На входе в сквер появятся яблони, кедры и сирень.

В 2023 году начнется второй этап благоустройства. Он предполагает обустройство детской площадки и места для выгула собак. Также продолжится работа по озеленению объекта.

– Жители Октябрьского района получат отличный сквер. Важно отметить, что проект имеет патриотическую концепцию, дальнейшее содержание и вид сквера, связанные с этой тематикой будут развивать и дорабатывать вместе с архитектурным сообществом, – уверен глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков.

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