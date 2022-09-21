«Плакали и целовались в суде»: сибирячка, порезавшая мужа в новогоднюю ночь, отправилась в колонию

Муж простил жену, а суд дал больше трех лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 42-летняя жена получила срок за то, что ударила мужу ножом в живот на Новый год. Конфликт случился в ночь на 1 января в общежитии на проспекте Дзержинского.

По данным следствия, семейное застолье перешло в драку. Жена взяла нож и ударила 31-летнего мужа в живот, повредив ему печень. Соседи вызвали полицию, супруг начал врать, чтобы оправдать жену. Он говорил, что якобы на него напали в коридоре. Однако кровь на стенах комнаты и другие улики сразу разрушили версию семейной пары. Скорая помощь забрала мужчину в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Женщина написала явку с повинной. Известно, что ранее она была неоднократно судима, в том числе за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть человека. С потерпевшим они состояли в браке почти пять лет.

- На суде женщина утверждала, что муж напал на нее, и у нее не было выхода. Однако не смогла доказать состоятельность этой версии. Суд назначил ей 3 года и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимую взяли под стражу в зале суда, они с потерпевшим плакали, обнимались и целовались, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.. – Приговор не вступил в законную силу.

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