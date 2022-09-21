Губернатор Андрей Травников ответит на вопросы новосибирцев в прямом эфире 21 сентября

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответит на самые важные вопросы о регионе. Фото: Правительство НСО.

В среду, 21 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет отвечать на вопросы жителей региона в прямом эфире. Трансляция пройдет на телеканале ОТС с 12:00.

Как сообщили в правительстве региона, все вопросы, которые не успеют обсудить на программе, рассмотрят в профильных ведомствах.

К трансляции можно подключиться на страницах правительства Новосибирской области и Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте телеканала ОТС.

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