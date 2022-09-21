Жительница Новосибирска подала в суд на депутата Атякшева из-за установки скейт-парка на «Родниках»

Жительница Новосибирска подала в суд на депутата из-за строительства скейт-парка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница улицы Свечникова в микрорайоне «Родники» подала в суд иск к депутату горсовета Игорю Атякшеву из-за строительства скейт-парка рядом с жилыми домами. Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

– Истец обратилась в суд с иском к депутату Совета депутатов по избирательному округу № 16 города Новосибирска Атякшеву И.А. о признании незаконными слушаний и голосования по наказам избирателей, признании незаконным выделение денежных средств и проведение работ по обустройству сквера по улице Свечникова, – указано в сообщении на сайте суда.

По мнению местной жительницы, установка скейт-парка нарушает строительные нормы.

Депутат Игорь Атякшев рассказал КП-Новосибирск, что парк хотят установить на том же месте, где он находился раньше.

– Речь идет о сквере по улице Свечникова. Там примерно в 2007-2008 годах был установлен скейт-парк. Но два года назад его демонтировали в связи с тем, что он пришел в негодность. Сейчас планируем на то же место, где и стоял скейт-парк, установить новые элементы. Но житель одного из домов против, подала иск в суд, ее решение я никак прокомментировать не могу, – рассказал КП-Новосибирск Игорь Атякшев.

На установку рамп выделено 600 тысяч рублей из бюджета Совета депутатов города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber