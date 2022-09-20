В Алтайском крае вынесли приговор педагогу, по вине которой погибли трое детей

Учительнице, по вине которой погибли трое детей в Алтайском крае, вынесли приговор. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Учительнице, по вине которой погибли трое детей в Алтайском крае, вынесли приговор. Об этом пишет «Толк».

Трагедия произошла 29 ноября 2021 года в Тальменском районе. В тот день педагог предложила подвезти своих учеников − девочку и троих мальчиков, до дома после уроков. Хотя ранее директор школы запретила женщине возить ребят на личном авто.

Учительница не послушалась и посадила учеников в машину. Спустя некоторое время автомобиль попал под поезд. 8-летняя девочка и мальчики 8 и 9 лет погибли на месте. Сама работница школы и еще один мальчик получили тяжелые травмы.

Впоследствии педагог заявляла, что не помнит, как все произошло. Однако очевидцы сообщили, что в момент ДТП она разговаривала по телефону.

− Педагог получила 5,5 лет колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить в общей сложности 16,6 миллиона рублей семьям погибших детей и пострадавшего мальчика, − отметили в публикации.

Обжаловать приговор учительница не будет. Она попросила прощения у родителей и заявила, что готова понести наказание.

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