В Новосибирске родители пожаловались на шестидневку в школе №206

Новосибирцев не устраивает шестидневка в школе №206. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске родителей учеников школы №206 возмущает тот факт, что их дети вынуждены учиться по субботам. Пост выявился в группе «Выборная ONLINE» в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации речь идет об учениках среднего звена. Одна из сибирячек, которую не устраивает шестидневка, обратилась к другим родителям.

− Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу учебных занятий в школе по субботам (особенно вторая смена), − написала она.

Местная жительница отметила, что у учебы в выходной день есть много минусов. Например, ребенок не может ходить на секции или проводить время с семьей.

Женщина предложила решить этот вопрос с руководством школы №206. Она считает − нужно либо отменить все уроки в субботу, либо сделать обучение дистанционным. Жительница Новосибирска добавила, что можно сформировать целую инициативную группу.

В комментариях другие сибиряки высказали свое мнение о шестидневке. Многие согласились с родительницей.

− Если в субботу учиться, то воскресенье − это единственный выходной день, в который надо делать домашнее задание. А на это два-три часа уходит, − высказался один из комментаторов.

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