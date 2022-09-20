Под Новосибирском на Северном объезде столкнулись КамАЗ и самогруз

В Новосибирской области на Северном объезде столкнулись КамАЗ, иномарка и самогруз. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирской области на Северном объезде столкнулись КамАЗ, иномарка и самогруз. ДТП случилось во вторник 20 сентября.

— В 16:49 на 52 километре автодороги Северный объезд водитель КамАЗа начиная выезжать с обочины, не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Вольво», который ехал в попутном направлении сзади, после чего столкнулся с «КамАЗом» и самогрузом, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Авария перекрыла движение по трассе в строну Новосибирска. Объезд организован через станцию Мочище.

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