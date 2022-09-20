В новосибирском мотосалоне сгорели 15 квадрациклов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мотосалоне в Новосибирске сгорели 15 квадрациклов и 5 снегоходов. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сигнал о пожаре поступил в 04:01 во вторник, 20 сентября. Огонь вспыхнул в мотосалоне, расположенном на улице Станционная в Ленинском районе.

− На момент прибытия пожарных на территории мотосалона горели деревянные паллеты, на которых располагались квадроциклы с полными баками бензина, − сообщили на сайте МЧС.

На локализацию возгорания потребовалось примерно 30 минут. Спустя еще две минуты пожарные ликвидировали открытое горение.

В тушении пожара были задействованы 12 огнеборцев и три единицы техники. Никто из сотрудников мотосалона не пострадал. А вот транспортным средствам повезло гораздо меньше.

− По оперативным данным на утро, огонь повредил 15 квадрациклов и 5 снегоходов, − уточнили в пресс-службе.

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