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Общество20 сентября 2022 10:26

В Новосибирске из «Дома под строкой» съехал последний магазин «Иль де Ботэ»

В помещение ищут новых арендаторов
Анастасия ХРОМЫХ
Последний магазин «Иль де Ботэ» съехал из «Дома под строкой» в Новосибирске.

Последний магазин «Иль де Ботэ» съехал из «Дома под строкой» в Новосибирске.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Последний магазин «Иль де Ботэ» съехал из «Дома под строкой». Об этом сообщила корреспондент КП-Новосибирск.

Магазин располагался по адресу Красный проспект, 30 на цокольном этаже. В нем продавали косметику и парфюмерию. Сейчас на витрине висит вывеска «Аренда».

Это была последняя точка сети «Иль де Ботэ» в городе. Сама сеть входит в состав компании SEPHORA (группа LVMH) и занимает лидирующие позиции на российском рынке парфюмерно-косметической продукции.

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