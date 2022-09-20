В Новосибирске из «Дома под строкой» съехал последний магазин «Иль де Ботэ»

Последний магазин «Иль де Ботэ» съехал из «Дома под строкой» в Новосибирске.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Последний магазин «Иль де Ботэ» съехал из «Дома под строкой». Об этом сообщила корреспондент КП-Новосибирск.
Магазин располагался по адресу Красный проспект, 30 на цокольном этаже. В нем продавали косметику и парфюмерию. Сейчас на витрине висит вывеска «Аренда».
Это была последняя точка сети «Иль де Ботэ» в городе. Сама сеть входит в состав компании SEPHORA (группа LVMH) и занимает лидирующие позиции на российском рынке парфюмерно-косметической продукции.
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