Жительница Бердска заметила в небе неизвестный летающий объект. Фото: стоп-кадр.

Жительница Бердска Ирина заметила в небе неизвестный летающий объект. Она сняла его на видео. Произошло это на дачах возле Водозабора.

– Так и непонятно, что это такое летело. Многие, кто видел видео, написали, что это – самолет. Но я же понимаю, когда летит самолет, он двигается параллельно земле. А в этом случае объект падал сверху. Сначала падал быстро, хвост сильно длинный был. Затем падение замедлилось, а хвост испарился. В итоге тело исчезло. В моем понимании, объект сгорел в слоях атмосферы. Вероятно, это был какой-то астероид, – рассказала КП-Новосибирск Ирина Петрова, автор видео.

По словам сибирячки, она снимала НЛО на максимальном приближении. Если бы это был самолет, были бы видны его очертания, уверена женщина.

– Здесь же мы наблюдали просто какую-то точку, – добавила Ирина.

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