В Новосибирске два водителя устроили разборки посреди дороги

В Новосибирске два водителя устроили разборки прямо посреди дороги. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске два водителя устроили разборки прямо посреди дороги. Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 сентября.

— Это было примерно в пять вечера около метро «Березовая роща». Я ехал на межобластном автобусе, остановились на красном светофоре, в эту же секунду дорогу перекрыл водитель на «Лексусе», вышел и напал на другого водителя, — рассказал КП-Новосибирск автор ролика.

На кадрах ролика видно, что сначала между водителями завязалась драка, потом один из них отошел к машине за битой и набросился на оппонента уже с ней. Их разняли другие автомобилисты.

— Они сели в машины и поехали в одну сторону. Не удивлюсь, если потом конфликт продолжился, — пояснил КП-Новосибирск очевидец.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер