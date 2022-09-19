Андрей Травников заявил о повышении качества контроля дорожных работ в Новосибирской области

К 16 сентября было выявлено 23 нарушения на 9 объектах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Андрей Травников рассказал о том, что в Новосибирской области выросло качества контроля проведения дорожных работ.

— Необходимо не просто выявить замечания, но и вместе с подрядной организацией провести внутреннее расследование, выявить причины появления дефектов — какие отступления от технологии, и кем, были допущены, чтобы дефект стал возможен, — пояснил глава региона на оперативном совещании в правительстве.

В регионе контроль качества работ ведется на 18 объектах. К 16 сентября было выявлено 23 нарушения на 9 объектах, наиболее серьезные из них относятся к качеству асфальта. Чтобы их устранить подрядчикам пришлось за свой счет переустроить около 400 квадратных метров покрытия. Заказчик оштрафовал подрядчика на 30, 8 миллионов рублей. Сейчас замечания уже устранили.

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