Новосибирские строители начали восстановление разрушенного квартала Мариуполя

Строителям предстоит восстановить 13 жилых домов. Фото: правительство НСО

Новосибирские строители начали восстановление подшефного квартала Мариуполя, пострадавшего в ходе военных действий. Пока работы на первом этапе: обследование объектов, расчистка и вывоз мусора. По данным регионального Минстроя, предстоит восстановить 13 жилых домов.

— В Мариуполе работают несколько подрядчиков из нашего региона, они привлекают местных специалистов для расчистки территории и вывоза мусора. Всего на этих работах занято порядка 100 человек, привлечено 4 единицы техники. С подшефного квартала уже вывезено более 210 тонн строительного мусора, — рассказал и.о. министра строительства региона Алексея Колмакова.

По его словам, объем работ огромный, а сроки сжаты. Строителям необходимо как можно скорее закончить с восстановлением домов, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры.

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