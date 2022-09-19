В Новосибирске планируют протянуть трамвайную линию от площади Калинина до левого берега

Продление трамвайных путей до левого берега — часть плана по созданию полукольцевой скоростной трамвайной магистрали. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске планируют продлить трамвайную линию от кольца на площади Калинина через улицу Сухарную с выходом до пересечения с улицей Станционной. Однако для начала необходимо построить мост, который соединял бы Ленинский и Заельцовский районы — Ельцовский мост. А его строительство намечено после 2030 года.

— Строительство Ельцовского моста через Обь и Ельцовской магистрали определены Генпланом, как часть центрального кольцевого магистрального каркаса. Также сюда включены перспективная улица Дукача, Толмачевское шоссе, Южный транзит, включая Бугринский мост, улицы Доватора, Трикотажная и Георгия Колонды, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии.

Продление трамвайной линии входит в план создания полукольцевой трамвайной магистраль, которая соединит площадь Калинина с улицей Петухова через улицу Связистов. Власти планируют что линия станет скоростной рельсовой связью между берегами наряду с метрополитеном.

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