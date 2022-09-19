В Новосибирске бродячая собака неделю просидела в открытом колодце наполовину в воде. Фото: МАСС.

В Новосибирске бродячая собака провалилась в открытый колодец. Несчастное животное неделю просидело там, запутавшись в проводах.

– О собаке в МАСС сообщила очевидица 18 сентября. Она сказала, что уже неделю наблюдает в открытом колодце рядом с дорогой на ул. Бородина бродячую собаку. Животное находилось наполовину в воде, – говорится в сообщении службы спасения МАСС.

Собаку нашли, достали из колодца и передали заявительнице.

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