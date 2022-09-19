В Новосибирске водитель заплатил 67 тысяч рублей за простой 13-го трамвая после ДТП

Движение трамваев и троллейбусов парализовало на 2,5 часа Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске «Горэлектротранспорт» засудил водителя за простой троллейбусов и трамваев из-за ДТП. Инцидент случился в 2021 году в Калининском районе Новосибирска.

Согласно решению суда, водитель Datsun Ondo спровоцировал ДТП с трамваем №13 и внедорожником Land Cruiser. В результате никто не пострадал, но движение электротранспорта на целом участке было парализовано с 07:33 до 10:00.

- Факт простоя подтвержден 8 путевыми листами троллейбусов маршрута № 8 и 10 листами трамваев маршрута №13. Потеря дохода МКП «ГЭТ» составила более 67 тысяч рублей. Истец полагает, что действиями ответчика причинен вред деловой репутации «Горэлектротранспорта», он оценивается нами в размере половины суммы упущенной выгоды: более 33 тысяч рублей, - сообщается в иске «ГЭС».

Вина водителя Datsun Ondo была подтверждена постановлением ГИБДД об административном правонарушении. Калининский районный суд частично удовлетворил иск, присудив виновнику ДТП выплатить потерю дохода в размере более 67 тысяч рублей.

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