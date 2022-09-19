В Новосибирске женщина засудила стоматолога за третью «ноздрю» во рту

Дыра на месте зуба мешала есть и пить Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сибирячка пошла к стоматологу удалять зуб, а вернулась домой с дырой во рту. Спустя два года женщина отсудила компенсацию. Инцидент случился в 2020 году в одной из стоматологических клиник.

- Истец прошла удаление верхнего левого зуба, а на следующий день стала отмечать крайне дискомфортное ощущение из-за невозможности создать вакуум во рту. После удаления зуба воздух стал попадать через это отверстие на верхней челюсти в нос и из носа в рот, – сообщается в решении Калининского районного суда.

Стоматологи заверили сибирячку, что отверстие заживет – но этого не произошло. Ей пришлось заново учиться есть и пить. Женщине стало сложнее дышать. Рентген подтвердил перфорацию верхней пазухи носа. Клиентке стоматологии рекомендовали провести пластику рта. Из-за отверстия ей не смогли установить имплант на место удаленного зуба. У женщины началось воспаление: гайморит и синусит.

- Ответчик не признал судебную претензию истца, однако экспертиза выявила дефекты оказания медицинской помощи. После удаления зуба необходимо было провести носо-ротовую пробу, проба не проводилась. Суд постановил взыскать со стоматологии компенсацию морального вреда в 60 тысяч рублей со штрафом в 30 тысяч рублей, - сообщается в решении Калининского районного суда . – Решение вступило в законную силу.

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