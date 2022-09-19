В Новосибирске 61-летний мужчина разбил голову в гараже. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске в гараже на территории частного дома на Камчатской улице пострадал 61-летний мужчина. Он разбил голову. На месте работали спасатели. Инцидент произошел днем 18 сентября.
– К приезду службы спасения соседи уже самостоятельно обеспечили доступ во двор. Мужчину обнаружили на полу гаража с травмой головы. Ему оказали первую помощь: наложили воротник Шанца и забинтовали голову, – уточнили в МАСС.
Спасатели вместе с бригадой медиков транспортировали мужчину 1961 года рождения до кареты скорой помощи.
При каких обстоятельствах новосибирец разбил голову, в МАСС не уточнили.
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