В Новосибирске полицейские нашли пропавшего школьника из Кемерово. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Школьника, которого несколько дней искали в Кемеровской области, обнаружили в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу. Известно, что 11-летний мальчик ушел из дома 8 сентября. Он отправился гулять, а домой не вернулся. Родители забили тревогу.

– Ориентировку на без вести пропавшего подростка ежедневно распространяли в СМИ и соцсетях. В поисках также принимали участие сотрудники других правоохранительных органов, волонтеры, педагоги и местные жители. В Новосибирске его нашли сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что он уехал туда на попутках вместе с совершеннолетним знакомым, – уточнили в пресс-службе полиции.

Беглеца вернули домой. Правоохранители в ближайшее время установят причины и обстоятельства случившегося.

Известно, что мальчик не в первый раз сбегает из дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber