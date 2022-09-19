В Новосибирске хулиганы режут колеса припаркованных автомобилей на Кошурникова

Новосибирцы находят свои автомобили с проткнутыми колесами. Фото: стоп-кадр АСТ-54 / Екатерина Тольская.

В Новосибирске неизвестные режут колеса припаркованным автомобилям возле станции метро «Золотая Нива». Один из инцидентов произошел в воскресенье, 18 сентября. Об этом пострадавшая рассказала в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Сегодня ночью на стоянке возле дома № 27 на улице Кошурникова нашему автомобилю порезали колеса. Соседняя машина также разбита и тоже оказалась с порезанными колесами, – сообщила девушка в посте.

Также пострадавшая отметила, что ранее на улице уже были подобные происшествия. Местные жители находили свои авто с разбитыми лобовыми стеклами и порезанными колесами. При этом машины, по словам очевидцев, были припаркованы по правилам и никому не мешали.

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