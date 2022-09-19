Новосибирцы пожаловались на стаи бродячих собак в Заельцовском парке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Новосибирска пожаловались на агрессивных бродячих псов в Заельцовском парке. Они написали об этом на сайте «Фламп».
– На территории парка очень много бродячих собак. Пройти мимо невозможно, лают и кидаются, – утверждают горожане.
По словам посетителей Заельцовского парка, охрана на животных никак не реагировала. Также повели себя и представители администрации парка. Они, уверяют новосибирцы, заявили, что собаки – не их проблема.
Информация об этом появилась и в соцсетях. Многие комментаторы подтвердили, что собаки действительно бегают по парку. Только вот, по информации многих, они не агрессивны.
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