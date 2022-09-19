Новосибирцы пожаловались на стаи бродячих собак в Заельцовском парке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска пожаловались на агрессивных бродячих псов в Заельцовском парке. Они написали об этом на сайте «Фламп».

– На территории парка очень много бродячих собак. Пройти мимо невозможно, лают и кидаются, – утверждают горожане.

По словам посетителей Заельцовского парка, охрана на животных никак не реагировала. Также повели себя и представители администрации парка. Они, уверяют новосибирцы, заявили, что собаки – не их проблема.

Информация об этом появилась и в соцсетях. Многие комментаторы подтвердили, что собаки действительно бегают по парку. Только вот, по информации многих, они не агрессивны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber