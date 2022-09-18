Байкеры собрались у ГПНТБ. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Новосибирские байкеры закрыли мотосезон-2022. Он начался с первых теплых дней мая, а официально закончился на этих выходных, хотя многие мотоциклисты продолжат ездить до первого снега.

17 сентября мотоциклисты собрались у ГПНТБ и проехали колонной по Красному проспекту до площади Калинина, а оттуда до Городского аэропорта. На этом мероприятии собрались сотни людей и несколько десятков мотоциклов. А помимо заезда были еще и конкурсы.

Новосибирцы приехали к памятнику погибшим мотоциклистам. Фото: Наталья Федоренко.

Днем 18 августа байкеры почтили память погибших мотоциклистов, возложив цветы к памятнику на трассе М-51.

Напомним, в начале мая байкерам не дали открыть мотосезон. Не получив разрешения от мэрии, они собрались на площади у ГПНТБ, но были тут же разогнаны.

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