30-этажный апарт-отель построят в Новосибирске на Красном проспекте

Разрешение на строительство отеля выдала мэрия. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске построят апарт-отель возле Красного проспекта. Комплекс будет состоять из четырёх зданий высотой в два, пять, десять и 30 этажей. Их общая площадь составит больше 38 тысяч квадратных метров.

— В отеле будет 504 одноместных номера. На двухуровневой подземной парковке парковке смогут разместиться 104 машины. В комплексе также предусмотрены магазины и офисные помещения. Высота главной башни составит 99,1 метра, — сказано в документе, размещенном на муниципальном портале города.

Разрешение на строительство отеля выдала мэрия Новосибирска. Гостиницу построят на месте демонтированной стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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