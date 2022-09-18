В Новосибирске на предстоящей неделе потеплеет до +27 градусов

В город придет бабье лето.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На предстоящей неделе в Новосибирске потеплеет до +27 градусов. Об этом сообщает сайт Gismeteo.
— Температура в понедельник, 19 сентября, достигнет +20 градусов. Во вторник будет +19, в среду потеплеет до +21, а в четверг термометр покажет +27. В эти дни будет ясно, — говорится в прогнозе Gismeteo.
Резкая перемена погоды произойдет уже в пятницу, 23 сентября. Тогда похолодает до +15, а в субботу и воскресенье — до +9 градусов. Выходные будут дождливыми.
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