В Новосибирске с 1 октября прекратит работу маршрутка № 6 до Шлюза

В Новосибирске закрывает рейсы маршрутка № 6. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске с 1 октября прекратит работу маршрутное такси № 6 от Речного вокзала до микрорайона Шлюз в Советском районе. Об этом со слов водителя рассказала пассажирка рейса в группе «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

– Водитель маршрутки сказал, что невыгодно стало, люди стоят ждут автобус, маршрутки ходят пустые. Сейчас на рейсе две маршрутки, что ходят со Шлюза в город, – объяснила пассажирка.

Жалобы на задержки по расписанию в последние месяцы участились. Люди предпочитают ждать более удобные автобусы № 36 практически с тем же маршрутом.

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