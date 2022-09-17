В Новосибирске возле жилых домов из-под земли забил гейзер

В Новосибирске уже неделю бьет гейзер из-под земли. Фото: АСТ-54 / Роман Васильев.

В субботу, 17 сентября, новосибирцы распространили в соцсетях фотографии бьющего из-под земли гейзера в Дзержинском районе. Причиной необычного явления оказался дефект теплосети.

– Возле дома № 9 на улице Республиканской уже неделю бьет гейзер, и никто ничего не делает. Похоже, новая местная достопримечательность будет, – написали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании КП-Новосибирск уточнили, что на улице Республиканской обнаружено повреждение теплосети. Сейчас трубопровод перекрыт, но ситуация повлияла на горячее водоснабжение в одном из жилых домов.

– Соотносить дефект с подачей тепла неправильно, так жилые дома еще не начали подключать. Приносим извинения жителям за эту ситуацию, наша бригада устранит как можно быстрее, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.

Повреждение на теплосети планируют устранить уже сегодня. По графику отопление начнут подключать с понедельника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber