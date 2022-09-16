На Горный Алтай в середине сентября обрушился снегопад. Фото: vk.com/galvika.

Мощный снегопад обрушился на Горный Алтай в пятницу, 15 сентября. Пушистый снег в середине сентября накрыл один из районов Республики. Об этом пишет «ТОЛК» со ссылкой на артистку Алтайского государственного музыкального театра Викторию Гальцеву. Она поделилась снимками снежной сказки в соцсетях.

– Улаганский район Республики Алтай засыпало снегом. Красота невероятная!.. Скоро полдень, а туман не рассеивается, потому что мы в облаке! – восхитилась Виктория.

На фото, которыми поделилась артистка, видно, что снег плотным слоем накрыл деревья, землю, горы. Известно, что выпал он внезапно. Еще вчера местные жители и туристы наслаждались видами осенних красочных пейзажей.

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