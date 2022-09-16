Аварийное общежитие в центре Новосибирска расселят до 2033 года

В Новосибирске до 2033 года расселят аварийное общежитие на улице Семьи Шамшиных.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Общежитие, расположенное по адресу улица Семьи Шамшиных, 49а, признали аварийным и решили снести. Его жильцов расселят до 2033 года. Это следует из постановления мэрии Новосибирска, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации города.
Документ появился на портале 15 сентября.
− Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно, − говорится в постановлении.
Также администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам приказали в течение месяца предоставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска копию техпаспорта общежития, информацию о его жильцах и документы, которые подтверждают основание их заселения.
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