Аварийное общежитие в центре Новосибирска расселят до 2033 года

В Новосибирске до 2033 года расселят аварийное общежитие на улице Семьи Шамшиных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общежитие, расположенное по адресу улица Семьи Шамшиных, 49а, признали аварийным и решили снести. Его жильцов расселят до 2033 года. Это следует из постановления мэрии Новосибирска, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации города.

Документ появился на портале 15 сентября.

− Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно, − говорится в постановлении.

Также администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам приказали в течение месяца предоставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска копию техпаспорта общежития, информацию о его жильцах и документы, которые подтверждают основание их заселения.

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