Новосибирцы встретили автоколонну военнослужащих отряда «Ермак» у Дома офицеров

Председатель комиссии по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта новосибирской Общественной палаты Сергей Леонов.

13 сентября из района проведения специальной военной операции в Новосибирск прибыл борт с военнослужащими отряда «Ермак». Вылет в Новосибирск несколько раз откладывали из-за густого тумана над взлетно-посадочной площадкой аэропорта. Бойцов ждали всю ночь, и только когда туман рассеялся, самолет прилетел домой.

Горожане встречали автомобильную колонну героев около новосибирского Дома офицеров флагами, флажками, дымовыми шашками цвета российского триколора. К встречающим присоединились члены и эксперты Общественной палаты Новосибирской области. По их словам, важно поддерживать своих ребят любыми возможными способами.

Сергей Леонов: - Пока мы ждали колонну, мимо нас проходили люди, спрашивали, что происходит, многие присоединялись к нам.

- Около трех месяцев назад мы встречали первых ребят новосибирского спецназа, которых тогда отпустили в отпуск. Это было летней ночью, в 23.45 они проезжали мимо этого же пятачка у Дома офицеров. Тот момент был для нас таким праздничным, особым событием! Так же прошла и наша осенняя встреча. Мы собрались накануне в офисе, потому что рейс несколько раз переносился. Ждали до полвторого ночи, потом уже и обед подошел. Автоколонна появилась только ближе к 3 часам дня, ее было слышно издалека по сиренам машины сопровождения. Когда они ехали мимо, немного прислонившись к автобусным стеклам, эти 5 минут были мгновениями обмена душевным теплом. Подобные встречи очень важны: это нужное, правильное эмоциональное мероприятие. Ребята возвращаются домой живые. Их ждут родные и близкие, - прокомментировал председатель комиссии по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта новосибирской Общественной палаты Сергей Леонов. - Каждый сам выбирает, поддерживать из дома или прийти и вживую встретиться взглядом, таким образом выразить свою поддержку. Пока мы ждали колонну, мимо нас проходили люди, спрашивали, что происходит, многие присоединялись к нам. Подошли студенты, поинтересовались, что у нас за праздник. Я объяснил, что ради такого дела одну пару можно и прогулять, и они тоже остались.

Среди развевающихся флагов на ограждении многозначительно висел банер со словами «ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!». И это действительно так.