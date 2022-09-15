Следователи начали проверку из-за двух детей, подкинутых в подъезд жилого дома в Новосибирске

По ее результатам будет принято соответствующее решение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске следователи начали проверку после того, как мужчина оставил в одном из подъездов дома №19 по улице Краузе двух маленьких детей. По словам местных, девочке было около шести лет, а мальчику около четырех. Дети были полураздеты и напуганы.
— По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — рассказали в региональном Следственном комитете.
Дети провели в подъезде около 3 часов. Пока к себе домой их не забрала одна из жительниц дома. Она накормила ребят, а потом вызвала полицию.
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