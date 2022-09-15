Следователи начали проверку из-за двух детей, подкинутых в подъезд жилого дома в Новосибирске

По ее результатам будет принято соответствующее решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как мужчина оставил в одном из подъездов дома №19 по улице Краузе двух маленьких детей. По словам местных, девочке было около шести лет, а мальчику около четырех. Дети были полураздеты и напуганы.

— По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Дети провели в подъезде около 3 часов. Пока к себе домой их не забрала одна из жительниц дома. Она накормила ребят, а потом вызвала полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске неизвестный подкинул двоих детей в подъезд жилого дома

Несовершеннолетних забрали в участок, а после передали законным представителям (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер