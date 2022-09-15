В Новосибирской области за купальный сезон утонуло 38 человек

В регионе за купальный сезон утонуло 38 человек. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Новосибирской области подвели итоги купального сезона. Начался он 23 мая 2022 года и на сегодняшний день уже завершился. За это время в регионе было зафиксировано 38 происшествий, на которых погибли 38 человек, в том числе 8 детей.

— В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий в купальном сезоне снизилось на 31%, погибших на 33%, однако произошло увеличение детской гибели на 14%, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Большего всего погибших на водных объектах в столице Сибири — 9 человек утонуло за купальный сезон в этом году. Следом идет Ордынский район области — 5 человек, потом Новосибирский район — 4 человека, в Куйбышевском, Купинском и Черепановском районах погибло по 3 человека.

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