В Новосибирской области темпы уборочных работ превысили прошлогодние

Сейчас в регионе кампанию уже завершили 38 сельхозпредприятий и 108 фермерских хозяйств.

В Новосибирской области темпы уборочных работ зерновых культур превышают прошлогодние показатели. Сейчас в регионе кампанию уже завершили 38 сельхозпредприятий и 108 фермерских хозяйств.

— Изначально мы прогнозировали валовый сбор на уровне 2, 8 миллионов тонн зерна, сейчас же прекрасно понимаем, что превысим 3-миллионный рубеж. Мы стараемся преодолевать все сложности при уборке урожая текущего года, — отметил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Министр также подчеркнул, что самое главное отличие от предыдущих лет — это высокое качество зерна. Региональный Россельхозцентр проанализировал качество 177, 4 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Пшеница 3 класса составила 85, 7%, 4 класса — 8, 7%, 5 класса — 5, 6%.

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