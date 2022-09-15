В Новосибирске неизвестный подкинул двоих детей в подъезд жилого дома

В одном из подъездов жилого дома в Новосибирске обнаружили двоих маленьких детей. Фото: Горсайт

В четверг, 15 сентября, в одном из подъездов жилого дома, расположенного по адресу Краузе, 19, обнаружили двоих маленьких детей. Взрослых рядом с ними не было. Об этом рассказал «Горсайт».

У входной двери неизвестный мужчина оставил мальчика и девочку. На вид им было шесть лет и четыре года соответственно.

Как рассказала одна из местных жительниц, в 7:30 утра ее мама повезла другую дочь в университет. Вернулась она в 10:30.

− В это время в подъезде стояла полураздетая девочка лет шести. Она была напугана и плакала, − поделилась подробностями сибирячка.

Женщина попыталась заговорить с малышкой, чтобы узнать, как она здесь оказалась. Однако девочка не проронила ни слова. Вскоре из лифта вышел мальчик. Дети смогли назвать только свои имена.

Соседи сказали, что ребята в этом подъезде не проживают. Тогда одна из местных жительниц начала просматривать записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что в 7:35 детей в подъезд завел молодой мужчина. Неизвестный позвонил кому-то и приказал забрать их. После этого мужчина ушел.

Мальчик с девочкой провели в подъезде около трех часов. Женщина привела детей к себе домой, накормила их, а затем вызвала полицию. Через некоторое время несовершеннолетних забрали в участок.

Позже в ГУ МВД России по НСО прокомментировали эту историю.

− Родители несовершеннолетних установлены, семьи на учете не состоят. Детей передали законным представителям, − сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что дети были в гостях у родственников. Как они оказались одни в подъезде – еще предстоит выяснить.

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