В ближайшие 5 лет в Новосибирске кардинально изменится «карта» здравоохранения. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирске в Октябрьском районе города завершают строительство поликлиники № 2. Готовность объекта в настоящий момент составляет 35%. Работы сейчас проводят на уровне 4-го этажа. Выездное совещание на строительных площадках на станции Мочище провел губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, в ближайшие 5 лет в области введут такие мощности первичного звена в медицинской сфере, которые в советские времена вводили за 10 лет. Из-за чего кардинально изменится «карта» областного здравоохранения. Главный принцип при строительстве таких объектов – максимально приблизить медицинскую помощь к местам проживания людей.

– Такого же принципа мы придерживаемся при строительстве в Новосибирске того, что по старинке ещё называют «поликлиниками», хотя это уже – крупные амбулаторные центры. Они совмещают в себе функционал поликлиники и других направлений медицинской работы – круглосуточных травмпунктов, женских консультаций, специализированных отделений, которые будут обслуживать население нескольких районов города, – сказал губернатор.

Большую часть зданий строят по схеме ГЧП. Благодаря этому инструменту удается реализовывать проекты уже сегодня, а дополнительное финансирование привлекать в процессе строительства.

Работы на всех новых объектах контролирует правительство Новосибирской области.

Известно, что поликлиника № 2 рассчитана на 939 посещений в смену. Она сможет обслуживать свыше 50 тысяч жителей Октябрьского района города. Там будут работать два отделения: взрослое и детское. Их оборудуют более чем 520 единицами медицинской техники. Трудоустроят в поликлинику 650 человек.

22 поликлиника будет обслуживать 60 тысяч жителей Кировского района города. Она рассчитана на 907 посещений в смену. Там также будут детское и взрослое отделения. Работать там будут 411 специалистов.

– Учреждение возводится по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках утверждённой Правительством Новосибирской области государственной программы модернизации первичного медицинского звена, – добавили в правительстве.

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