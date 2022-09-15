В новосибирском аэропорту Толмачево мигрант стащил кошелек у пассажира. Фото: УТ МВД СФО.

В новосибирском аэропорту Толмачево мигрант обокрал спящего пассажира: стащил у него кошелек. Перед этим он познакомился с ним и разговорился. Подробности рассказали в УТ МВД СФО.

– В краже подозревают 38-летнего гражданина одной из центральноазиатских республик, транзитом возвращавшегося домой из Магадана с работы вахтовым методом, – уточнили в транспортной полиции. – После прилета в Новосибирск мужчина ожидал следующий рейс и познакомился с пассажиром, который был в зале аэропорта. Когда новый знакомый уснул, мигрант подсел ближе. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, и своровал кошелек из куртки мужчины.

Потерпевший проснулся и обнаружил пропажу. Он обратился к полицейским. Злоумышленника установили и нашли в зале аэропорта.

В транспортной полиции выяснили, что после преступления вор прошел в туалет. Там он присвоил себе деньги, 3 тысячи рублей. А вот кошелек и документы выкинул. Деньги хотел спустить на алкоголь.

В отношении вора возбудили уголовное дело за кражу. Ему грозит срок до 5 лет. На время следствия его отправили в СИЗО.

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