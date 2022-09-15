Половина новосибирцев впали в депрессию из-за нехватки денег на отпуск

Половина жителей Новосибирска впали в депрессию из-за отпуска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцы рассказали, как провели свой отпуск летом. Многие столкнулись с депрессией из-за нехватки денег или хронической усталости. Результаты опроса предоставили в пресс-службе платформы для поиска работы hh.ru.

– 48 % новосибирцев признались, что пережили пред- или постопускную депрессию. И только 35 % опрошенных не сталкивались с такими переживаниями, – рассказали аналитики сервиса.

Причинами расстройства стали нехватка денег на желаемый отпуск или пустота в кошельках после отдыха, общая хроническая усталость, недовольство условиями работы после возвращения из отпуска и токсичная среда на работе. Менее всего подверженными депрессии из-за отпуска оказались студенты и начинающие специалисты.

63 % опрошенных новосибирцев провели свой отпуск в этом году дома. Еще 11 % горожан отдохнули на дачах. Из оставшихся 28 % отправились в путешествие по Сибири, 5 % полетели на теплые российские курорты, еще 2 % выбрали Санкт-Петербург.

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