Депутаты Заксобрания предложили расторгнуть концессию по строительству 7 поликлиник в Новосибирске

По мнению депутатов, без концессий строительство обойдется дешевле. Фото: Заксобрание НСО

Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили правительству отказаться от строительства оставшихся четырех «концессионных» поликлиник. По их мнению, без концессии процесс обойдется дешевле.

— Сметная стоимость поликлиники №7 выросла с 1,8 миллиарда до 2,488 миллиарда из-за удорожания стройматериалов. Поликлиники №27 — с 1,559 миллиарда до 2,161 миллиарда. Поликлиники №22 — с 2,025 миллиарда до 2,835 миллиарда. Поликлиники №2 — с 1,832 миллиарда рублей до 2,631 миллиарда. Другие три поликлиники также существенно подорожали, — доложил и.о министра строительства региона Алексей Колмаков.

Депутаты с цифрами не согласились. По их словам, стоимость концессии выросла сильнее.

— Отыграли конкурс на 7 миллиардов, победитель конкурса определен именно на эту сумму, и он должен был уложиться в сроки. А потом вдруг провели экспертизу и сказали: «Ладно, пусть 14». Объясните, зачем вообще тогда нужен конкурс, если не соблюдаются ни стоимость, ни сроки? Поликлиники должны были быть сданы в августе этого года. Концессионер не выдержал сроки, и мы его не наказали, а вместо этого увеличили сумму контракта: не справляешься — на тебе денег больше! — отметил Вячеслав Илюхин.

После такого заявления зампредседателя комитета Вадим Агеенко предложил отказаться от концессий.

— Есть смысл отказаться от концессии по четырем поликлиникам, которые еще не начаты. Их нужно строить за бюджетные деньги. Это будет дешевле. И контроль совершенно другой. И это будет, я уверен, правильно, — предположил Агеенко.

После расчётов депутаты пришли к выводу, что строительство оставшихся четырех поликлиник обойдется области в 12 миллиардов рублей с учетом удорожания стройматериалов на 30%. А если строить по концессии, расходы вырастут до 28,702 миллиардов рублей.

— Предлагаю поднять вопрос о расторжении концессии в части строительства четырех поликлиник и провести повторную экспертизу по трем строящимся. И по качеству строительства вопросов много, и по объемам. Сумма должна быть изменена в меньшую сторону, — заявил Илюхин.

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