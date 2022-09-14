Пять самых красивых работниц из Новосибирска прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис – 2022»

Наталья Лысенко (центр), Анна Воронина (слева внизу), Елена Михнюк (слева вверху), Наталья Чувелева (справа вверху), Екатерина Казакова (справа внизу). Фото: missoffice.org.

В полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис – 2022» прошли 5 жительниц Новосибирска. Они будут бороться за корону и приз в три миллиона рублей.

Отборочный этап прошли 23-летняя помощник ректора университета Елена Михнюк, 25-летняя специалист по охране труда Наталья Чувелева, 27-летняя замруководителя диагностического центра Екатерина Казакова, 28-летняя менеджер по работе с клиентами Анна Воронина и 32-летняя менеджер по продажам Наталья Лысенко.

– Принять участие может любая девушка в возрасте 20-35 лет, занимающая офисную должность. Брекеты и татуировки, рост и параметры, семейный статус и наличие детей – все это не является ограничениями для участия, – рассказывали организаторы в официальной группе конкурса в соцсетях.

В рамках отборочного этапа девушки записывали визитку – рассказ о себе на 20 секунд. Из 115 выбранных участниц по результатам голосования в финале окажутся 25. Еще 5 самых красивых офисных сотрудниц определит жюри. Онлайн-голосование пройдет с 19 сентября по 9 октября.

Красавицы из Новосибирска уже три раза побеждали на конкурсе «Мисс Офис»: в 2015, 2019 и 2020 годах.

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