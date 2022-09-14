Под Новосибирском предприятие задолжало работникам более 750 тысяч рублей по зарплате. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области предприятие лесного комплекса не выплачивало рабочим зарплату. Долг превысил 750 тысяч рублей. В дело вмешались судебные приставы.

– Судебный пристав-исполнитель уведомил работодателя о возбуждении исполнительных производств и о мерах принудительного характера в случае неисполнения судебных приказов. Взыскание обратили на деньги должника, которые находились на счетах предприятия, – пояснили в УФССП по Новосибирской области.

Благодаря принятым мерам задолженность погасили полностью. Таким образом, трудовые права 18-ти сотрудников удалось восстановить.

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