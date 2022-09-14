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Общество14 сентября 2022 0:47

Под Новосибирском предприятие задолжало работникам более 750 тысяч рублей по зарплате

Представители организации рассчитались с сотрудниками после вмешательства судебных приставов
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском предприятие задолжало работникам более 750 тысяч рублей по зарплате.

Под Новосибирском предприятие задолжало работникам более 750 тысяч рублей по зарплате.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области предприятие лесного комплекса не выплачивало рабочим зарплату. Долг превысил 750 тысяч рублей. В дело вмешались судебные приставы.

– Судебный пристав-исполнитель уведомил работодателя о возбуждении исполнительных производств и о мерах принудительного характера в случае неисполнения судебных приказов. Взыскание обратили на деньги должника, которые находились на счетах предприятия, – пояснили в УФССП по Новосибирской области.

Благодаря принятым мерам задолженность погасили полностью. Таким образом, трудовые права 18-ти сотрудников удалось восстановить.

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