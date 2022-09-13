Шаповалов ушел с поста директора Новосибирского краеведческого музея

Андрей Шаповалов занимал пост директора 13 лет. Фото: Русское географическое сообщество

Андрей Шаповалов покинул пост директор Новосибирского государственного краеведческого музея. Должности мужчина занимал 13 лет с апреля 2009 года. По сообщению «Ъ-Сибирь», причины своего ухода Шаповалов не назвал.

На сайте музея пока не появилась информация об уходе бывшего директора и о его возможном приемнике.

53-летний экс-директор музея имеет внушительный послужной список. По данным Русского географического сообщества, Шаповалов — эксперт по культурному наследию Росохранкультуры. Кроме того, он является разработчиком и руководителем ряда крупных международных и межрегиональных проектов в области культуры и соцполитики. А также автором более 60 научных и научно-популярных работ, в том числе 6 книг по истории Сибири, антропологии и музееведению.

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