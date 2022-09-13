Ученый предположил, какого паука встретили грибники в лесу под Новосибирском

В Новосибирской области грибники наткнулись на крупного паука с бело-желтым телом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области грибники наткнулись на крупного паука с бело-желтым телом. В разговоре с КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский отметил, что это мог быть мраморный паук-крестовик.

По словам ученого, обычные крестовики часто встречаются в лесах Новосибирской области.

− Крестовики плетут паутину обычно над тропами. Бело-желтое тело бывает у мраморных крестовиков. Такой вид встречается реже, − объяснил Алексей Яновский.

Биолог отметил, что вне густых лесов в регионе можно встретить тарантулов. Такие пауки в диаметре порядка пяти сантиметров.

− Тарантул сильно опушен по всей поверхности тела и ног. Паутину не плетет. Добычу ловит непосредственно. Таких пауков называют пауками-волками, − добавил эксперт в беседе с КП-Новосибирск.

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