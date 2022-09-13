В Новосибирской области 57-летний мужчина избил жену в ходе ссоры

Жительница Новосибирского района попала в больницу после того, как ее избил муж. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Новосибирского района попала в больницу после того, как ее избил муж. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Женщину доставили в клиническую больницу 10 сентября. У 52-летней пациентки диагностировали многочисленные травмы.

Стражи правопорядка начали выяснять обстоятельства произошедшего. В итоге полицейские задержали 57-летнего мужа потерпевшей. Оказалось, что между супругами возникла ссора. В какой-то момент мужчина начал избивать свою избранницу.

Ранее сибиряк не привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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