Дом разрушается снаружи. Фото: предоставлено Ириной

Жительница Новосибирска пожаловалась на рушащийся дом. Он находится на улице Дуси Ковальчук, 185 в Заельцовском районе города. Жилой дом называют еще «профессорским», он признан памятником архитектуры. Объект входит в состав комплекса студгородка и построен в конце 30-х годов.

- Крыша сыпется на 5 этаж на балкон и на дорогу. Везде провода, обшарпанные подъезды, все разрушается, - рассказала КП-Новосибирск Ирина, жительница дома.

По словам женщины, жильцы уже несколько лет не могут добиться капитального ремонта. Каждый раз его сроки сдвигают на год.

- Мы уже не знаем, куда обращаться! – возмущается Ирина.

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