Стартовали продажи таунхаусов Klubnika около леса и озера в Новосибирской области

KLUBNIKA - это формат загородного жилья, состоящий из 9 домов, в каждом доме от 5 до 7 таунхаусов. Фото: пресс-служба ООО «МЕТР».

Комплекс Klubnika подойдет тем, кто хотел бы как можно скорее сменить квартиру на таунхаус с собственным участком. Он расположен в 700 метрах от леса и озера, в Мошковском районе. Жители комплекса смогут проводить время на природе с друзьями и близкими так часто, как пожелают.

Общая площадь участка составляет 240 кв. м. Он включает пространство, которое можно обустроить по своему усмотрению. Около таунхауса есть место для парковки автомобиля. В каждом доме - горизонтальная разводка отопления, теплые полы и газовый котел. Жильцы будут всегда обеспечены горячей водой и теплом.

На автомобиле от комплекса до площади Калинина можно добраться за 25 минут*. Стоимость таунхауса площадью от 63 кв. м с просторной гостиной, двумя спальнями и уборными - 4 340 000 рублей. По программе «Сельская ипотека» приобрести дом можно с льготной ставкой от 3%, ежемесячный платеж составит всего 14 226 рублей**. О других способах покупки подробнее расскажут в отделе продаж по телефону (383) 284-10-82.

Сайт KLUBNIKA

Предоставленная информация, визуализация не являются публичной офертой. Приведенные данные могут быть изменены. Наличие таунхаусов, актуальные цены и планировки уточняйте в отделе продаж.

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* 25 минут от площади Калинина занимает дорога до комплекса Klubnika без учета пробок.

** Расчет для таунхаусов площадью 63,2 кв. м, 4 340 000 рублей по программе «Сельская ипотек», 3% годовых. Первоначальный взнос - 31%, срок кредита - 25 лет. Финансовые услуги оказывает АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия банка России № 3349 от 12.08.2015. Информация действительна на 01.09.2022. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.rshb.ru или по телефону кол-центра 8-800-1010-01-00 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита.

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