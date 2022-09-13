В Новосибирске ограничат движение по проезду Энергетиков

Ограничения будут действовать с 8 по 11 октября.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске в октябре введут временные ограничения движения по проезду Энергетиков. Действовать они будут с одиннадцати часов вечера до пяти часов утра с 8 по 11 октября.
— На время действия ограничения объезд будет организован по улицам Большой, 2-й Станционной, Ватутина, Котовского и Октябрьскому мосту, — сообщили в мэрии.
В муниципалитете ночное перекрытие проезда Энергетиков объяснили стройкой четвертого моста через Обь. Строители будут собирать и монтировать металлические балки пролетного строения моста. И чтобы меньше мешать горожанам, было решено делать эту работу по ночам.
Напомним, что по аналогичной причине с 16 сентября по 16 октября по ночам будут перекрывают улицу Ипподромскую. Также уже месяц после полуночи нельзя проезжать через площадь Инженера Будагова.
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