В Новосибирске ограничат движение по проезду Энергетиков

Ограничения будут действовать с 8 по 11 октября. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске в октябре введут временные ограничения движения по проезду Энергетиков. Действовать они будут с одиннадцати часов вечера до пяти часов утра с 8 по 11 октября.

— На время действия ограничения объезд будет организован по улицам Большой, 2-й Станционной, Ватутина, Котовского и Октябрьскому мосту, — сообщили в мэрии.

В муниципалитете ночное перекрытие проезда Энергетиков объяснили стройкой четвертого моста через Обь. Строители будут собирать и монтировать металлические балки пролетного строения моста. И чтобы меньше мешать горожанам, было решено делать эту работу по ночам.

Напомним, что по аналогичной причине с 16 сентября по 16 октября по ночам будут перекрывают улицу Ипподромскую. Также уже месяц после полуночи нельзя проезжать через площадь Инженера Будагова.

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