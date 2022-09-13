В Новосибирской области четверо местных жителей незаконно продавали табак и сигареты

В Карасуке обнаружили склад с контрафактными сигаретами и алкоголем. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Карасуке Новосибирской области обнаружили склад с контрафактными сигаретами и алкоголем. Об этом пишет «Горсайт».

Торговую точку нашли местные полицейские и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

На складе работали три мужчины и одна женщина. Двое из них имеют судимость.

− Полицейские изъяли более тысячи блоков сигарет, свыше двух тысяч бутылок алкоголя и 28 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, − отметили в публикации.

Вся продукция оказалась контрафактом. Товар оценили на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. Табак и спиртное отправили на экспертизу.

Также стражи правопорядка изъяли компьютерную технику, мобильники и более 300 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом. Правоохранители пытаются выяснить, кто является владельцем незаконного бизнеса и откуда поставлялся контрафакт.

Как отметил заместитель начальника полиции по оперативной работе Александр Забеганов, на продаже нелегальной продукции обычно зарабатывают местные предприниматели и частные лица.

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