Еще один долгострой ввели в эксплуатацию в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной долгострой сдали в Новосибирской области. Речь идет о доме на улице Ленина, 124 в Бердске. Благодаря этому 80 семей сибиряков наконец-то отметят новоселье. Об этом рассказали в правительстве региона.

По словам и.о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, в этом году в регионе сдали 3-й подобный объект. Так, в августе в эксплуатацию ввели дом на Ключ-Камышенском плато 26/2, а в сентябре сдали долгострой на Немировича-Данченко 16/3. Колмаков пояснил, что все три объекта доделали силами застройщика.

В правительстве добавили, что объект на улице Ленина в Бердске, общая площадь которого 7,8 тысяч квадратов, начали возводить еще в 2017 году. Тогда застройщик стал сдвигать сроки сдачи. Разрешение на ввод в эксплуатацию удалось получить при поддержке регионального Минстроя 8 сентября 2022 года.

Алексей Колмаков напомнил, что сейчас в регионе действует разработанный областным Правительством широкий спектр механизмов для достройки проблемных объектов:

– Речь о масштабных инвестиционных проектах, субсидиях на технологическое подключение к инженерным сетям, благоустройстве территории и установке лифтов, а также достройке домов с помощью Фонда развития территорий.

Известно, что с начала 2022 года свыше 500 новосибирских дольщиков получили ключи от долгожданных квартир.

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